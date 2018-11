'As eleitoras democratas reapareceram'

Em julho, Rachel Bitecofer, cientista política da Christopher Newport University, de Virgínia, previu a vitória de uma democrata no 7.º distrito do Estado, tradicional reduto republicano, e citou o reaparecimento do voto feminino democrata nos subúrbios como a principal causa.

Como os subúrbios se tornaram democratas?

Identifiquei distritos de Virgínia como passíveis de mudar o voto, em julho, em razão da população com diploma nos subúrbios. O mais comum é dizer que eleitores que votaram em republicanos antes estariam escolhendo agora por democratas. Até há alguns desses. Mas o predominante é que mulheres que tendiam mais para os democratas, mas não tinham expressiva participação em eleições legislativas, apareceram. A vitória de Trump em 2016 estimulou essas mulheres. A evidência disso é vista no surgimento de movimentos femininos de base, no recorde de mulheres candidatas, nos movimentos como o “Women’s March”. São mulheres que pensavam o mundo de uma forma e, a partir de 2016, viram ir embora ilusões que as mantinham confortáveis. Quando as pessoas se sentem ameaçadas, elas se mobilizam.

Que tipo de ilusão mantinha essas mulheres à margem da participação?

Elas tinham a ilusão de que estavam numa América pós-racial, pós-misógina, que mulheres já tinham garantido seu espaço. Mas o que acontece após a vitória de Trump as faz repensar. A eleição de Trump torna a política muito pessoal.

O movimento de engajamento de grupos escolarizados nos subúrbios é nacional?

Sim. Haverá um aumento na participação em qualquer lugar onde há mulheres sem se manifestar e com diplomas. Nos subúrbios de Indiana e do Missouri não há alta uma população com diploma universitário. Então meu modelo sempre foi mais desfavorável aos democratas nesses locais.

O que isso aponta para a eleição de 2020?

Os democratas devem crescer. As pessoas sabem que Trump pode se enfraquecer na parte final do mandato, o que deve encorajar esse movimento. O candidato mais competitivo será aquele que tirar vantagem do voto das mulheres brancas com educação superior.