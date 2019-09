As instituições dos EUA e do Reino Unido são mais fortes que seus líderes

Até outro dia, Reino Unido e Estados Unidos eram as democracias mais antigas e mais estáveis do mundo. Agora, elas são apenas as mais antigas. O primeiro-ministro britânico é acusado pela Corte Suprema de induzir a rainha da Inglaterra a suspender ilegalmente o Parlamento. O presidente americano é submetido a um processo de impeachment por colocar seu interesse pessoal acima do interesse nacional.

A história começa não com Donald Trump, mas com um filho do então vice-presidente Joe Biden. Em 2014, Hunter Biden se tornou membro do conselho de administração da Burisma, maior empresa privada de petróleo e gás da Ucrânia.

Envolvida em casos de corrupção – problema endêmico na Ucrânia –, a Burisma afirmou precisar de executivos internacionais para introduzir práticas de governança na empresa. Hunter ficou no conselho até este ano e recebeu US$ 850 mil, por meio da empresa de um sócio.

Quando era vice-presidente, Biden pressionou o governo ucraniano a demitir o então procurador-geral Viktor Shokin, cuja equipe investigava o envolvimento da Burisma com corrupção. Shokin era acusado, ele próprio, de corrupção. Caso contrário, o governo americano bloquearia ajuda de US$ 1 bilhão para a Ucrânia. Aliados dos EUA e o Fundo Monetário Internacional fizeram pressões semelhantes, e Shokin caiu.

Não surgiram, até agora, evidências de envolvimento de Hunter Biden em corrupção. Os republicanos, no entanto, viram nessa história uma oportunidade de virar a mesa.

Em julho, um dia depois da apresentação do relatório do procurador especial Robert Mueller sobre a investigação dos vínculos de Trump com a Rússia e de sua interferência nas eleições de 2016, ele telefonou para o recém-eleito presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski. Antes de telefonar, suspendeu uma ajuda de US$ 391 milhões para a Ucrânia se defender da contínua ameaça russa, aprovada pelo Congresso.

No telefonema, conforme a transcrição fornecida pela Casa Branca, Trump diz que os EUA têm ajudado a Ucrânia muito mais que a Europa e precisa de um favor: que Zelenski “ou seu pessoal” converse com o secretário de Justiça dos EUA, William Barr, e com seu advogado pessoal, Rudolph Giuliani, e reabra as investigações sobre Biden.

O governo ainda tentou evitar que o alerta de um agente na Casa Branca chegasse à Comissão de Inteligência da Câmara dos Deputados, a quem cabe fiscalizar as ações do Executivo nesse campo, conforme prevê a lei.

A Rússia é um dos principais inimigos dos EUA. Biden, um dos principais rivais de Trump na corrida presidencial. É nesse sentido que se argumenta que Trump trocou o interesse nacional pelo pessoal.

O pedido de impeachment é aprovado por maioria simples na Câmara. Os democratas já têm votos suficientes. No Senado, são necessários dois terços, o que significa que 20 dos 53 republicanos teriam de aderir. Isso é hoje impensável.

A melhor estratégia para os democratas seria estender ao máximo o caso na Câmara, para colocar a maior fatia possível do eleitorado contra o presidente e assim constranger os senadores a se voltar contra ele. Trump não é do tipo que sofre calado. O cenário provável é de terra arrasada, nesse mais de um ano de campanha até novembro do ano que vem.

O objetivo de Johnson ao suspender o Parlamento, há um mês, era ter liberdade para ameaçar a União Europeia com uma saída sem acordo – como se isso não fosse pior para o seu país do que para o bloco. A maioria dos parlamentares rejeita essa possibilidade. A Corte Suprema do Reino Unido anulou a suspensão por unanimidade, com base em uma lei de 1611, segundo a qual “o rei não tem prerrogativa a não ser aquela que a lei da terra lhe concede”.

Os relatos demonstram por si só que as instituições desses dois países são mais fortes do que seus governantes. Instabilidade não significa ruptura. Mas perturba.