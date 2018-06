As suspeitas contra o casal Kirchner

Ariel Palacios, Correspondente / Buenos Aires 31 Maio 2014 | 06h00

- Caso Skanska: Escândalo que envolve empreiteiras argentinas e estrangeiras, entre elas a sueca Skanska, no superfaturamento das obras de dois gasodutos no sul e norte do país em 2005. Os subornos teriam sido de pelo menos US$ 5 milhões.

- Trem-bala: A Oposição acusa os Kirchners de graves irregularidades no contrato que o governo assinou com a empresa francesa Alstom para a construção do trem-bala argentino. O governo dizia que o custo da obra seria de 2,5 bilhões de euros. Segundo a oposição, a forma como os contratos foram elaborados implicariam em custo três vezes superior ao orçamento oficial. O projeto foi posteriormente suspenso.“Caso da Mala”: Em 2007, Hugo Chávez teria enviado pelo menos US$ 5 milhões para a campanha eleitoral de Cristina Kirchner dentro de avião da estatal venezuelana PDVSA. Parte do dinheiro foi encontrado pela polícia alfandegária no Aeroporto Jorge Newbery.

- Caso do Banheiro: Também em 2007, Felisa Miceli era ministra da Economia quando foi denunciada pelo encobrimento de uma operação financeira ilícita que veio à tona com a descoberta de uma sacola com 100 mil pesos e US$ 31 mil no armário de seu banheiro no ministério. Miceli nunca explicou a origem desse dinheiro. Ela também foi considerada culpada pela destruição de documentos públicos. Em 2013 foi condenada a quatro anos de prisão, mas permaneceu em liberdade.

- Enriquecimento ilícito: A oposição, advogados independentes e a mídia alegam que o patrimônio dos Kirchner cresceu mais de 1.000 desde 2003 sem justificativas contábeis. Cristina argumenta que seu enriquecimento deve-se aos investimentos em imóveis e ao fato de ter sido “uma advogada de sucesso”.

- “Embaixada paralela”: O ex-embaixador argentino em Caracas, Eduardo Sadous, denunciou em 2010 que integrantes do governo da Venezuela e da Argentina durante vários anos exigiram a empresários exportadores de ambos países o pagamento de propinas de 15% a 20% para não causar obstáculos em suas operações. Segundo o ex-embaixador as pessoas envolvidas na exigência da propina referiam-se a ela como um “pedágio”.