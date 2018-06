As verdadeiras implicações do estado de exceção O governo provisório do Egito anunciou estado de exceção por um mês. A decisão pode parecer drástica, mas medidas assim são comuns no Egito desde 1967. Na realidade, um estado de emergência de um mês foi declarado em janeiro, quando o presidente Mohamed Morsi impôs o toque de recolher e deu à polícia o poder de deter à vontade.