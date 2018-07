Às vésperas de assumir no Peru, Humala visita Cuba O presidente eleito do Peru, Ollanta Humala, desembarcou em Cuba nesta madrugada em voo procedente do México. Ele foi recebido no aeroporto de Havana pelo ministro cubano das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. "Viemos visitar um povo irmão e intercambiar uma agenda aberta com seu presidente", declarou Humala ao desembarcar. Ele está em Cuba a convite do presidente Raúl Castro, com quem deve se reunir ainda hoje.