Às vésperas de eleição, Colômbia e Farc dão mais um passo para acordo de paz

BOGOTÁ - O governo colombiano fechou nesta sexta-feira, 16, um acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) sobre o terceiro dos seis pontos previstos para um pacto que coloque fim ao conflito armado no país, informou um assessor do governo Juan Manuel Santos.

O acordo envolve o tema do narcotráfico e deve ser anunciado ainda na tarde de hoje em Cuba, onde ocorrem as negociações.

Mais cedo, as Farcs e o Exército de Libertação Nacional - as duas maiores guerrilhas em ação na Colômbia - declararam um cessar-fogo unilateral durante o primeiro turno das eleições, que deve durar entre os dias 20 e 28.

"Estamos ordenando todas nossas unidades a interromper qualquer ofensiva militar contra o Exército ou a infraestrutura econômica", disse o líder das Farc Pablo Catatumbo em Havana, onde a guerrilha e o governo negociam um acordo de paz.

Segundo a rádio Caracol de Bogotá, o governo colombiano estuda paralisar o processo de paz com as Farc até o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 15 de junho.

A negociação deve ser retomada quando se conheça o novo presidente. Juan Manuel Santos, que tenta a reeleição, é um defensor do processo e acusa seus rivais de tentarem sepultá-lo caso cheguem ao poder. / AP, EFE e REUTERS