Obama disse aos voluntários que as cerimônias de posses são "um símbolo de como nossa democracia funciona e como transferimos pacificamente o poder, mas também deve ser uma afirmação de que estamos todos juntos." O segundo mandato de Obama começa oficialmente neste domingo, de acordo com a Constituição, após uma cerimônia de juramento do cargo na Casa Branca. As informações são da Associated Press.