'Às vezes, durmo ao lado de Chávez' O presidente Nicolás Maduro voltou a surpreender os venezuelanos com mais uma prova de sua peculiar devoção a seu antecessor, Hugo Chávez. Em discurso, o presidente afirmou que, "às vezes", dorme no mausoléu em Caracas onde jaz o corpo do ex-líder bolivariano, o chamado "Quartel da Montanha".