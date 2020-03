Ascensão de Biden e coronavírus ligam sinal de alerta na campanha de Trump

WASHINGTON - Há um mês, Donald Trump caminhava tranquilo para a reeleição. Seu rival democrata seria Bernie Sanders, radical esquerdista que assusta o eleitor moderado. A economia dava sinais de força e a popularidade de Trump batia recordes. Agora, além de o coronavírus ter dizimado os mercados e cortado previsões de crescimento, tudo indica que o presidente ganhou como adversário Joe Biden, um moderado que atrai centristas, republicanos dissidentes e ameaça sua tranquilidade eleitoral.

A epidemia, que infectou quase 2 mil americanos em 47 Estados deixando pouco mais de 40 mortos, caiu como uma bomba no colo de Trump. Após passar semanas minimizando o impacto da doença, agora ele sentiu o golpe. Assessores da campanha dizem que o único tema discutido entre eles é o coronavírus. O objetivo é evitar a consolidação da imagem de um presidente negligente com relação a um tema tão delicado de saúde pública.

Mas muito além da imagem, a epidemia afetou a campanha do presidente em dois aspectos cruciais. Primeiro, os discursos que reuniam multidões e revigoravam o espírito de Trump foram cancelados. Na quinta-feira, no Salão Oval da Casa Branca, ele disse que não saber se irá à Flórida no dia 25 para um comício na cidade de Tampa. “Tivemos de fazer alguns ajustes”, afirmou o presidente. “Eu não quero ficar voando de avião para todo lado neste momento.”

Os grandes comícios serviam para Trump manter um contato direto com o eleitor e criar sua própria narrativa em jornais e TVs. Michael Caputo, que trabalhou na corrida presidencial republicana de 2016, disse que o cancelamento de comícios é preocupante. “Esses eventos são parte importante da campanha”, afirmou. “Perdê-los significa dar uma pequena vantagem para Biden.”

Outro problema para o presidente é interromper os eventos de arrecadação de fundos de campanha. Na quarta-feira, a Casa Branca cancelou a ida de Trump a uma conferência anual em Las Vegas, no fim de semana, onde ele apareceria ao lado do magnata dos cassinos Sheldon Adelson. Uma visita ao Estado de Milwaukee, na semana que vem, também foi descartada em razão do coronavírus.

Os planos para o treinamento de voluntários e a organização de comitês de campanha em várias partes do país também tiveram de ser suspensos. Alguns assessores começaram na sexta-feira, 13, a trabalhar de casa. As próximas semanas, de acordo com pessoas ligadas à Casa Branca, serão decisivas para conter a epidemia e estabilizar a economia. “Tudo depende de quanto tempo vai durar a crise”, afirmou um assessor do governo. “Se durar até o segundo semestre, o presidente terá um grande prejuízo. Mas, se tudo acabar em dois meses, ele vai se sair bem.”

E no meio da pandemia tem Biden. Os republicanos não acreditam que o ex-vice-presidente americano seja um candidato estável e apostam no desempenho de Trump nos debates. Até agora, porém, o democrata está passando como um rolo compressor pelas primárias do Partido Democrata, inclusive em Estados considerados chave, como Michigan, Carolina do Norte e Virgínia.

Em sete pesquisas nacionais diferentes, divulgadas ao longo da última semana, Biden supera Trump: YouGov (45% a 41%), Ipsos (44% a 42%), Morning Consult (48% a 41%) e Harris Poll (55% a 45%), Quinnipiac (52% a 41%), Rasmussen (48% a 42%) e CNN (53% a 43%).

“Se fosse (Elizabeth) Warren ou Bernie Sanders e não tivesse coronavírus, acho que Trump poderia passar despercebido”, disse Kevin DeWine, ex-presidente do Partido Republicano de Ohio. “Mas se é Biden, com investimentos caindo e um ambiente disruptivo por conta do coronavírus, então é uma história totalmente diferente.”

Seja como for, antes de se concentrar em Biden, é consenso na Casa Branca que Trump precisa da uma resposta firme à epidemia. A declaração de estado de emergência, feita na sexta-feira em Washington, e a liberação de US$ 50 bilhões para o combater o coronavírus, foram um começo. Resta saber se será o suficiente. / AP, NYT, WP e REUTERS