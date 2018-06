Asiáticos entram em confronto com a polícia de Paris após morte de chinês

PARIS - Representantes da comunidade asiática em Paris realizaram um protesto que terminou com 35 presos e três policiais feridos na noite desta segunda-feira, 27. O grupo protestava contra a suposta brutalidade policial no caso da morte de um homem de origem chinesa pela polícia, de acordo com as autoridades locais.

O confronto ocorreu após uma manifestação de cerca de cem pessoas em frente a uma delegacia no Distrito 19, no nordeste da capital francesa. Uma viatura foi incendiada e contêineres de lixo foram danificados.

Na região, um homem chinês foi morto a tiros durante uma intervenção policial em uma disputa familiar no último domingo. Os policiais afirmam que foram atacados pela vítima com uma tesoura e agiram em legítima defesa — versão contestada pela família.

O Ministério de Relações Exteriores da China convocou um diplomata francês para cobrar investigação sobre a morte e a atuação da polícia durante o protesto. / EFE e REUTERS