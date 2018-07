Assad ameaça bombardear Israel, caso Otan ataque

"Se alguma medida tresloucada for tomada contra Damasco, não precisarei de mais do que seis horas para transferir centenas de foguetes e mísseis para as Colinas do Golan para dispará-los contra Tel-Aviv", afirmou Assad após se encontrar com o ministro das Relações Exteriores turco, Ahmet Davutoglu.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, o presidente sírio "também reiterou que Damasco fará um apelo ao Hezbollah, no Líbano, para (a milícia xiita) lançar um ataque de foguetes e mísseis em Israel tão intenso que as centrais de inteligência israelenses nunca poderiam imaginar". "Todos esses eventos ocorrerão nas primeiras três horas e nas três horas seguintes, o Irã atacará os navios de guerra dos Estados Unidos no Golfo Pérsico; e os interesses americanos e europeus serão atingidos simultaneamente", afirmou Assad.

O temor do líder sírio, de acordo com analistas europeus, é o de que os debates no Conselho de Segurança evoluam para a autorização de uma ação militar da Otan sob o pretexto de proteger civis de um massacre por parte do regime - nos moldes do que ocorreu na Líbia. Para muitos países do Conselho, incluindo o Brasil, consideram que a Otan extrapolou o mandato da ONU ao envolver-se diretamente nos combates que depuseram Muamar Kadafi. / REUTERS e AP