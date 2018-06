Assad aparece ileso na TV síria após suposto ataque a comboio

A emissora estatal de TV da Síria exibiu nesta quinta-feira imagens do presidente Bashar Assad durante orações em uma mesquita de Damasco para comemorar o feriado muçulmano do Eid al-Fitr, após relatos da oposição sobre um ataque ao comboio presidencial.

Islam Alloush, integrante da Brigada Liwa al-Islam, disse à Reuters mais cedo nesta quinta-feira que rebeldes tinham lançado foguetes sobre o comboio de Assad enquanto o presidente seguia para as orações na Mesquita Anas bin Malek, no bairro de Malki, onde fica a residência do presidente.

Outros ativistas também disseram que foram lançados foguetes na área de Malki. Assad estava ileso nas imagens. / REUTERS