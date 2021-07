Assad ataca antigo reduto da oposição com mísseis e artilharia

Bashar Assad atacou um antigo reduto da oposição com mísseis e bombardeios de artilharia em uma tentativa de esmagar uma insurreição que recomeçou a surgir no berço da insurgência contra o regime que levou a uma década de guerra civil.

Deraa al-Balad e seus arredores, um distrito da cidade de Deraa na província sulista de mesmo nome, foi alvo de ataques com artilharia pesada em conjunto com um ataque terrestre de duas divisões do exército sírio e milícias aliadas apoiadas pelo Irã na manhã desta quinta-feira, 29, numa grande ofensiva que continuou ao longo do dia.

Em resposta ao bombardeio, homens armados rebeldes lançaram contra-ataques em todo o interior de Deraa, matando pelo menos oito combatentes pró-regime e capturando dezenas de soldados em várias posições militares e postos de controle, disseram fontes locais.

Pelo menos quatro civis nas áreas bombardeadas foram mortos, de acordo com os moradores, e um grande número de pessoas começou a fugir. Não há instalações médicas nas áreas selecionadas.

É a pior onda de combates a atingir Deraa - o berço do levante da primavera árabe na Síria em 2011 - desde que a área se “reconciliou” com Damasco em um acordo negociado pela Rússia há três anos.

“Acordamos sob os ataques às 7h. Estamos sob cerco total, há artilharia indiscriminada, morteiros, tudo ”, disse Abu Ahmed, residente em Deraa al-Balad, à Agência Associated Press. “Civis repeliram o avanço para impedir os tanques e soldados de entrarem na cidade, mas não temos resistência armada real. Não há água, não há energia e estamos sem comida ”.

Ao contrário de outras áreas da oposição reconquistadas por Assad com a ajuda de seus aliados em Moscou e Teerã no acordo de rendição de julho de 2018, a maioria dos habitantes de Deraa permaneceu em casa em vez de ser transportada de ônibus para a província de Idlib, na fronteira com a Turquia. Em vez disso, Moscou supervisionou o recrutamento dos rebeldes de Deraa para uma nova força de segurança local conhecida como Quinto Corpo, criada para ajudar o exausto exército sírio na batalha contra o Estado Islâmico.

Desde que o EI foi expulso do sul da Síria, um status incômodo emergiu: o Quinto Corpo recebe salários de Moscou e deve seguir ordens russas, mas conseguiu manter um certo grau de autonomia, barrando os militares e a polícia secreta síria de áreas sob seu controle, protegendo as pessoas procuradas pelo regime e protegendo grandes protestos de rua contra a forma como o governo lida com a economia da Síria.

Atentados a bomba e assassinatos entre ex-figuras da oposição e forças do regime se tornaram rotina desde então. Mas, ciente do potencial de escalada militar se as forças iranianas e do Hezbollah fossem totalmente incorporadas tão perto de Israel, a Rússia frustrou amplamente as tentativas do regime de erradicar a insurgência incipiente.

A situação em Deraa piorou drasticamente quando a população local decidiu boicotar as eleições gerais fraudulentas de maio, nas quais Assad foi eleito por mais sete anos no cargo com 95% dos votos. Os soldados do regime começaram a bloquear estradas e desligar o fornecimento de água e energia aos bairros onde vivem cerca de 50 mil pessoas, levando à escassez de alimentos e remédios.

Várias tentativas de negociação entre um comitê de segurança do governo e representantes tribais de Deraa al-Balad com foco em entregar armamentos leves e instalar novos postos de controle no mês passado falharam, levando Damasco a enviar reforços militares para a área no início desta semana.

O jornal pró-governo al-Watan chamou os acontecimentos em Deraa de “início de uma operação militar contra esconderijos de terroristas que frustraram um acordo de reconciliação”.

Houve relatos não confirmados na noite de quinta-feira de que o Quinto Corpo - que ficou fora dos combates - está mediando um acordo de cessar-fogo. Moradores relataram, no entanto, que os combates ferozes continuaram.

“A escalada em Deraa al-Balad representa um colapso das negociações entre os líderes dos rebeldes ‘reconciliados’e o regime, mediado pela Rússia. Assad agora está implementando a 'solução' que queria impor a Deraa desde o início - forçando a rendição completa e o deslocamento daqueles que se recusam a agir como súditos leais do regime sírio”, disse ao jornal britânico The Guardian Elizabeth Tsurkov, pesquisadora do Newlines Institute com amplo conhecimento da dinâmica do sul da Síria.

“A menos que a Rússia intervenha para pôr fim aos combates e intermediar um cessar-fogo, os combates resultarão em ainda mais mortes de civis e deslocamento, e provavelmente na subjugação de Deraa al-Balad sob o controle total do regime.” / AP, REUTERS e AFP