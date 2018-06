Assad diz a Annan que aceitará iniciativa honesta de paz

"A Síria está pronta para contribuir para o sucesso de qualquer iniciativa honesta de busca por uma solução" para seu conflito interno, disse Assad a Annan, segundo despacho da agência estatal de notícias Sana.

O líder sírio advertiu, no entanto, que "nenhum diálogo ou processo político poderá ter êxito enquanto houver grupos terroristas atuando para semear o caos e desestabilizar o país com ataques a soldados e civis", prossegue a Sana. As informações são da Dow Jones. (Ricardo Gozzi)