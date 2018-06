Assad diz que não vai renunciar antes das eleições O presidente sírio, Bashar Assad, diz que não vai deixar o cargo antes das eleições que serão realizadas em seu país devastado pela guerra. Os comentários do líder sírio, publicado neste sábado no jornal argentino Clarín, destacaram as dificuldades que os EUA e a Rússia enfrentam em conseguir colocar Assad e a oposição política da Síria em uma mesa internacional de discussões, prevista para acontecer no próximo mês.