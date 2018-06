Assad diz que precisa de tempo para vencer a guerra na Síria

BEIRUTE - O presidente da Síria, Bashar Assad, afirmou nesta quarta-feira, 29, que as forças de seu governo precisam de tempo para vencer a guerra civil que corrói o país. "Nós estamos lutando em uma guerra global e regional, então é preciso de tempo para vencê-la. (...) Nós estamos avançando. A situação está praticamente melhor mas ainda não foi decidida", disse Assad em uma rara entrevista.

As declarações são um sinal de que o regime pode estar se preparando para um conflito prolongado contra os rebeldes em múltiplos fronts, incluindo Damasco, capital da Síria, Alepo, a maior cidade do pais, e diversas outras cidades da nação árabe. Também parecem reforçar os comentários de Assad para um representante do Irã que visitou-o no fim de semana, de que a luta continuará "a qualquer preço."

Os rebeldes batalham para tirar Assad do poder. Ele chegou à presidência em 2000 ao suceder seu pai, o falecido Hafez Assad, que governou o país com mão de ferro por 30 anos. Pelo menos 20 mil sírios foram mortos no conflito, afirmam ativistas.

As informações são da Associated Press.