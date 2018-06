Assad diz que queda de seu governo pode provocar anos de instabilidade na região O ditador sírio, Bashar Assad, disse ontem que a queda de seu regime teria um efeito dominó no Oriente Médio e desestabilizaria a região por longos anos. "Todos sabem que se houver uma divisão na Síria, ou se as forças terroristas tomarem o controle do país, haverá um contágio direto para os países vizinhos", declarou Assad à rede de TV Ulusal e ao jornal Aydinlik, ambos da Turquia.