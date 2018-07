Assad diz ter certeza de que rebeldes sírios serão derrotados

CAIRO - O presidente da Síria, Bashar Assad, disse ter certeza de que seu regime saíra vencedor na guerra civil e que os países do Golfo estão usando a riqueza do petróleo para tentar tirá-lo do poder. As declarações foram publicadas nesta sexta-feira, 21, na revista semanal egípcia Al-Ahram Al-Arabi.

Enquanto isso, o Órgão de Coordenação Nacional para Mudança Democrática na Síria acusou o governo de estar por trás do desaparecimento de dois de seus líderes. Abdul-Aziz al-Kheir e Ayas Ayyash sumiram quando chegaram no Aeroporto Internacional de Damasco na quinta-feira. Eles participariam de uma conferência na capital síria com outros 20 grupos que pedem a renúncia do presidente, marcada para o domingo.

Na entrevista, Assad afirmou que os rebeldes "não serão bem-sucedidos" e que uma intervenção militar estrangeira (como aquela que tirou Muamar Kadafi do poder na Líbia) "não será repetida na Síria". Ele também criticou a Arábia Saudita: "eles estão dando armas e dinheiro para terroristas na esperança de repetir o modelo líbio. Em vez de ajudar a estabilidade regional eles estão fornecendo armas e treinamento para elementos armados a fim de enfraquecer o Estado sírio".

O conflito começou em março do ano passado, com manifestações pedindo por reformas. Mas a repressão brutal que seguiu fez os protestos evoluírem para uma guerra civil. De acordo com ativistas, 23 mil pessoas morreram até agora.

