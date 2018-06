Assad e Annan têm reunião 'positiva' em Damasco

Annan está em Damasco com o objetivo de encontrar uma solução negociada para um conflito entre o governo e facções armadas de oposição a Damasco que começou há um ano e ameaça transformar-se em guerra civil.

A reunião ocorre em um momento no qual grupos de defesa dos direitos humanos reportam bombardeios contra a cidade de Idlib, no nordeste da Síria, e um dia depois de 70 pessoas terem morrido em episódios qualificados como atos de repressão do governo contra dissidentes.

De acordo com cálculos desses grupos, mais de 8.500 pessoas já morreram em episódios de violência na Síria desde março do ano passado. As informações são da Dow Jones.