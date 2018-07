Assad evita falar com chefe da ONU

NOVA YORK - O presidente da Síria, Bashar al-Assad, tem evitado conversar com autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU), inclusive com o secretário-geral da entidade, no últimos dias, disse nesta sexta-feira, 10, um porta-voz do órgão. O líder sírio é pressionado pela comunidade internacional por causa da repressão de seu governo contra os protestos pró-democracia no país.

De acordo com Martin Nesirsky, porta-voz da ONU, o secretário-geral, Ban Ki Moon, tentou várias vezes falar com Assad, que não atendeu o telefone. "O secretário tentou falar com Assad. Ele ligou na quinta, mas Assad não pode atender. Ele tentou mais de uma vez, mas o presidente não estava disponível", completou.

Nesta sexta, Ban emitiu uma nota destacando suas "profundas preocupações" sobre a crescente violência na Síria e sobre o número de mortos entre os civis devido à repressão das forças de segurança contra os protestos dos opositores ao governo. No comunicado, o chefe da ONU pediu que o governo respeite os direitos do povo sírio.

Os protestos contra o governo começaram em março na Síria. Mais de 1.100 civis, incluindo dezenas de crianças, foram mortos na repressão, segundo ativistas pelos direitos humanos. Assad está sob pressão e pode sofrer sanções do Conselho de Segurança da ONU se não frear a violência.