Assad faz visita fora do comum ao centro da Síria

CAIRO - O presidente da Síria, Bachar al Assad, fez neste domingo, 25, uma visita fora do comum a Hama, capital da província homônima, no centro do país, por causa da festa muçulmana do Eid ul-Fitr, que põe fim ao mês de jejum do Ramadã.

A agência de notícias oficial síria, a Sana, detalhou que Assad fez a oração do Eid, 'festa' em árabe, na mesquita de Al Nuri, no centro de Hama junto com outros responsáveis e xeques religiosos.

O ímã Neymaldin al Ali, que liderou a oração, disse no seu discurso que a oração do presidente em Hama "é um sinal e uma boa nova que os sírios estão a poucos passos da vitória e da recuperação da segurança e da paz em toda a Síria".

Além disso, pediu a Deus que proteja a Síria e desejou sucesso a Assad "para que conduza o barco do país para a margem da segurança".

Assad costuma fazer a oração das festas muçulmanas em Damasco desde o início da guerra no país árabe em 2011 e são muito raras usas viagens para outras cidades do país. / EFE