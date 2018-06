Assad insiste em continuar no poder na Síria, diz Rússia O presidente da Síria, Bashar Assad, está insistindo em continuar no poder e nada pode ser feito para persuadi-lo a renunciar, disse neste sábado o ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov. "Sobre Bashar Assad, ele repetiu tanto em particular como publicamente (...) que não planeja sair e que continuará em seu posto", afirmou Lavrov ao lado do enviado de paz para a Síria da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, com quem se reuniu mais cedo para tentar encontrar uma saída para o conflito sírio. "Não há possibilidade de mudar essa posição."