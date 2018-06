Assad lidera lista de suspeitos enviada ao TPI O presidente sírio, Bashar Assad, encabeça uma lista com os nomes de 20 autoridades e rebeldes que podem ser indiciados por crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, em Haia. Segundo David Crane, ex-promotor do Tribunal Especial de Serra Leoa e chefe do Projeto de Responsabilização na Síria, a lista inclui militares, membros da elite política, além de grupos rebeldes.