Assad mata 4 em cerco a universidade Tropas do ditador sírio, Bashar Assad, invadiram ontem a Universidade de Alepo, no noroeste do país, durante um protesto estudantil. Os soldados atiraram contra os alunos e cercaram a escola. Ao menos quatro estudantes morreram, dezenas ficaram feridos e 200 foram presos. A universidade foi fechada.