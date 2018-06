Assad pede maior cooperação com órgãos internacionais O presidente sírio, Bashar Assad, pediu neste sábado que as entidades do governo encarregadas de aliviar os reflexos da guerra na Síria aumentem a "cooperação" com organizações locais e internacionais, informou a TV estatal. A declaração de Assad surge depois que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, divulgou um relatório dizendo que o acesso de milhares de sírios à ajuda internacional ainda não melhorou, o que viola a resolução do Conselho de Segurança da ONU. Fonte: Dow Jones Newswires.