'Assad precisa renunciar', diz ex-enviado especial da ONU à Síria

LONDRES - O presidente da Síria, Bashar Assad, precisa deixar o cargo e uma "inclusiva" transição política de longo prazo deve ser negociada para trazer paz ao país, disse Kofi Annan, o enviado da ONU e da Liga Árabe que renunciou o cargo ontem, nesta sexta-feira, 3.

Em artigo publicado no jornal inglês Financial Times, Annan pediu que os membros do Conselho de Segurança da ONU, citando em particular o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, demonstrem "coragem e liderança" para salvar a Síria da "pior calamidade."

Comentando a escalada do conflito armado entre as forças do regime e os rebeldes da oposição, Annan afirmou que "medidas militares apenas não encerrarão a crise", nem uma agenda política que "não é inclusive nem compreensiva". Também é preciso um compromisso genuíno de todos os lados do conflito e uma posição unida da comunidade internacional para uma transição política ser negociada com sucesso, disse ele.

As informações são da Dow Jones.