Assad promete defender sírios de todas as religiões O presidente da Síria, Bashar al-Assad, enviou uma mensagem neste sábado ao papa Francisco, na qual diz estar determinado a defender os sírios de todas as religiões contra os islamitas radicais que estão entre as forças que tentam derrubar seu governo. A mensagem foi entregue por uma delegação do governo sírio que reuniu-se com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e com Dominique Mamberti, conselheiro do papa para assuntos de relações exteriores.