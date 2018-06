Assad ratifica nomes dos candidatos vencedores das eleições legislativas na Síria

DAMASCO - O presidente da Síria, Bashar Assad, ratificou nesta segunda-feira, 2, os nomes dos candidatos vencedores das eleições legislativas sírias, realizadas no dia 13 de abril, em que a coalizão do partido governante Baath conquistou a maioria.

A agência de notícias oficial do país, Sana, apontou que Assad emitiu nesta segunda-feira o decreto 127, que confirma os nomes dos vencedores.

A União Nacional, bloco político que inclui o Baath, ganhou 200 cadeiras das 250 do Parlamento unicameral. Cerca de 3.450 candidatos disputaram as cadeiras do Congresso.

Segundo a Comissão Judicial Eleitoral Suprema, mais de 5,85 milhões de eleitores votaram, o que corresponde a uma participação de 57,56%.

As eleições aconteceram nas áreas sob controle do governo sírio em todas as províncias, menos em Raqqa e Idlib, ambas no norte e controladas, respectivamente, pela Frente Al-Nusra, filial síria da Al-Qaeda, e pelo grupo terrorista Estado Islâmico. /EFE