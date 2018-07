Assad recebe ministros da Liga Árabe O presidente sírio, Bashar Assad, reuniu-se ontem com ministros árabes que tentam mediar o fim da violência no país. O chefe da delegação da Liga Árabe, o premiê catariano, Hamad al-Thani, afirmou que as discussões foram "cordiais e francas" e os ministros voltarão a se reunir com autoridades sírias no domingo. Ontem, as forças de Assad voltaram a reprimir os dissidentes e ao menos 20 pessoas morreram.