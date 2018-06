Assad: Síria é capaz de enfrentar qualquer agressão

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, reagiu neste domingo, 1º, ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre um ataque militar ao país do Oriente Médio. "A Síria é capaz de enfrentar qualquer agressão externa assim como enfrenta agressões internas todos os dias na forma de grupos terroristas e daqueles que os apoiam", declarou, segundo a agência de notícias estatal SANA.

Obama afirmou no sábado que os Estados Unidos devem promover ações militares limitadas contra a Síria, após o suposto uso de armas químicas pelo regime de Assad. O norte-americano disse que vai pedir autorização para essa ação ao Congresso e que já conversou com os principais líderes do Legislativo. Fonte: Dow Jones Newswires.