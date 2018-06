Assad: Síria recebeu carregamento de mísseis russos

Se confirmado, o envio de mísseis russos ao país deve aumentar a tensão na região e minar os esforços da ONU para uma resolução do conflito.

Nessa segunda-feira, a União Europeia eliminou um embargo de armas à Síria, abrindo caminho para que os países europeus enviem armas aos opositores do regime de Assad. A Rússia, aliado declarado do governo sírio, criticou duramente a decisão do bloco, argumentando que a medida enfraquece os esforços internacionais para o fim das tensões no país.

Em mais de dois anos de conflito, cerca de 70 mil pessoas morreram na Síria. As informações são da Associated Press.