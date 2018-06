Assad teria usado arma química, diz revista O site da revista americana Foreign Policy relatou na terça-feira que um telegrama ao Departamento de Estado dos EUA atesta que as forças do ditador da Síria, Bashar Assad, utilizaram um gás venenoso contra os rebeldes. O cabo discorreria sobre uma investigação consular a respeito do uso de armas químicas em Homs, no dia 23 de dezembro. A Casa Branca negou as afirmações da revista.