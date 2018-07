Assad violou pacto com bloco árabe, dizem EUA A Casa Branca afirmou ontem que a Síria não está cumprindo o acordo que havia firmado com a Liga Árabe e, portanto, "já é hora" de o Conselho de Segurança da ONU adotar novas medidas contra Damasco. A declaração do porta-voz Jay Carney foi feita no dia em que pelo menos 18 membros das forças de segurança sírias morreram em confronto com desertores na cidade de Jassim, na Província de Deraa.