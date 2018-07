Assange acha que ficará até 1 ano em embaixada O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, acredita que deve aguardar entre seis meses e um ano por um acordo que permita sua saída da Embaixada do Equador em Londres. O australiano espera que, nesse prazo, a Justiça da Suécia desista das acusações de crimes sexuais contra ele. Assange está abrigado na representação de Quito há mais de dois meses para não ser extraditado. O governo do Equador - que lhe concedeu asilo político no dia 16 - está otimista e acredita que fechará um acordo garantindo que Assange não será mandado da Suécia para os EUA, onde ele pode ser processado por espionagem, crime que prevê pena de morte.