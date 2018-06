Assange divulgará 1 milhão de documentos O australiano Julian Assange, editor do site WikiLeaks, prometeu ontem, em discurso na Embaixada do Equador em Londres, onde está asilado desde junho, divulgar 1 milhão de documentos confidenciais em 2013. Com uma ordem de extradição para a Suécia, onde é acusado de crimes sexuais, ele não pode deixar a embaixada. Assange alega que é inocente.