Assange entrevista líder do Hezbollah na estreia do seu programa de TV

LONDRES - O fundador do website WikiLeaks, o australiano Julian Assange, entrevistou o secretário-geral do grupo xiita libanês Hezbollah, o xeque Hassan Nasrallah, para a estreia do seu programa televisivo The World Tomorrow que foi exibido nesta terça-feira pelo canal RT da televisão a cabo, financiado pelo governo russo. Assange, que é processado e está em prisão domiciliar no interior da Grã-Bretanha, fez a entrevista com Nasrallah por teleconferência. O líder do Hezbollah falou do quartel-general do grupo em Beirute. Nasrallah raramente dá entrevistas e quando faz isso prefere os jornalistas da emissora de televisão al-Manar do Hezbollah.

Na entrevista, Assange fez uma série de perguntas sobre Israel, Líbano e Síria a Nasrallah, e também conversou um pouco sobre teologia. O Hezbollah é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e Israel. Um tradutor participou da entrevista, pois Assange ignora o árabe e Nasrallah não fala inglês.

Questionado sobre a revolta popular na Síria, Nasrallah disse a Assange que o Hezbollah contactou a oposição síria e tentou "facilitar o diálogo" entre os opositores e o regime do presidente Bashar Assad, mas foi rechaçado. O Hezbollah é aliado de Assad e do governo sírio há décadas, desde o final da Guerra Civil Libanesa em 1990. "Na Síria, você tem uma oposição que não está preparada para o diálogo. O que a oposição síria quer é derrubar o governo", disse Nasrallah.

No final, Assange e Nasrallah trocaram uma piada sobre criptografia e espionagem. Nasrallah disse que o grupo engana os espiões de Israel ao usar dialetos rurais árabes em mensagens criptografadas, que os israelenses não conseguiriam decifrar. "A propósito, isso não te ajudaria no WikiLeaks", disse Nasrallah, em tom de brincadeira. O WikiLeaks vazou centenas de milhares de mensagens classificadas do governo dos EUA nos últimos anos.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones