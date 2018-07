Assange participa de evento via vídeo Embora confinado na Embaixada do Equador em Londres, o fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, usou ontem um link para discursar em um evento paralelo à Assembleia-Geral da ONU. Por vídeo, acusou o presidente dos EUA, Barack Obama, de usar a Primavera Árabe para obter votos.