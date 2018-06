Assange pede à Justiça britânica que retire mandado de prisão

LONDRES - A Justiça do Reino Unido estudava nesta sexta-feira, 26, o pedido do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, para que retire o mandado de prisão contra ele emitido quando buscou abrigo na Embaixada do Equador em Londres há mais de cinco anos.

Os advogados de Assange argumentam que a ordem perdeu seu sentido depois que a Suécia anunciou que abandonaria a investigação por estupro que pesava contra ele.

A corte de magistrados de Westminster, em Londres, ficará em audiência durante todo dia e poderá ter uma decisão em breve, disse a procuradoria.

O mandado de prisão europeu foi retirado após a decisão da Justiça sueca, mas o britânico continua de pé por ter violado os termos de sua liberdade condicional quando entrou na embaixada equatoriana para evitar sua extradição.

Assange temia que a extradição para a Suécia fosse apenas uma escala para seu destino final, os Estados Unidos, em função dos vazamentos de documentos secretos no WikiLeaks. /AFP