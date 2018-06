Assange quer se tornar senador na Austrália Refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde junho para não ser extraditado para a Suécia, onde é acusado de crimes sexuais, o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, afirmou que pretende concorrer a um posto de senador em seu país, a Austrália, nas eleições legislativas do ano que vem. Em entrevista publicada ontem pela agência Fairfax Media, o australiano disse que sua plataforma política é promover a transparência no governo e combater invasões de privacidade contra indivíduos.