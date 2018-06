Assassino de mulheres pede liberdade para a Pussy Riot

Policiais alertam que o assassino deve estar tentando prejudicar a investigação ao desviar o foco para as punks feministas, mas a oportunidade foi imediatamente aproveitada pela imprensa russa e partidários do governo do presidente Vladimir Putin. Algumas publicações estamparam manchetes afirmando que simpatizantes da Pussy Riot "cometeram" ou "inspiraram" o duplo homicídio.

Da prisão, as integrantes disseram no Twitter que "o que aconteceu em Kazan é horrível" e que o crime "ou é uma provocação horrenda ou um ato de psicopatia". No início do mês, um tribunal de Moscou condenou-as a dois anos de prisão por terem realizado uma "oração punk" contra Putin na principal catedral da capital russa. Suspeita-se que julgamento foi orquestrado pelo governo, o que causou pedidos de libertação das feministas em todo o mundo. As informações são da Associated Press.