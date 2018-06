Assembleia Geral da ONU condena embargo dos EUA a Cuba

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, disse em discurso perante os delegados da ONU que, apesar das reformas sociais e econômicas ocorridas na ilha, os Estados Unidos mantêm rígidos bloqueios ao país.

Rodríguez afirmou ainda que, com o governo de Barack Obama, os embargos se intensificaram, principalmente no setor financeiro. Segundo o chanceler cubano, o prejuízo econômico em mais de meio século de embargo a Cuba supera US$ 1 trilhão.

Ronald D. Godard, conselheiro sênior dos Estados Unidos para Assuntos do Hemisfério Ocidental, defendeu o embargo como uma das ferramentas globais dos EUA para "incentivar o respeito aos direitos civis e humanos" dos cubanos.

O embargo foi estabelecido em 1960, após as nacionalizações das propriedades de Cuba pertencentes a cidadãos e corporações dos EUA. Em 1962, as sanções foram reforçadas para um embargo quase total. Fonte: Associated Press.