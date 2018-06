Assembleia Geral da ONU defende fim do casamento infantil

O grupo de 193 nações da Assembleia Geral que lida com direitos humanos adotou por consenso uma resolução que exorta todos os Estados a adotar medidas para acabar com “o casamento infantil, precoce e forçado”.

Atualmente existem mais de 700 milhões de mulheres que foram casadas antes de completarem 18 anos, muitas em condições de pobreza e insegurança, de acordo com estatísticas da ONU.

O casamento infantil entre meninas é mais comum no sul da Ásia e na África subsaariana. No Níger, país do oeste africano que tem a taxa mais alta da prática, 77 por cento das mulheres entre 20 e 49 anos foram casadas antes dos 18 anos.

Bangladesh tem o maior número de garotas que se casaram antes dos 15 anos de idade e a Índia abriga um terço de todas as noivas ainda na infância no mundo.

Christine Kalamwina, a vice-representante permanente da Zâmbia, que tomou a iniciativa da resolução com o Canadá, afirmou que o casamento infantil impede a redução da pobreza, a educação, a igualdade de gêneros e o empoderamento feminino, a saúde materna e o combate à Aids e a outras doenças.

Entre os 118 países que apoiaram a resolução estão Mali, Etiópia e a República Centro-Africana, três dos 10 países com os maiores índices de casamento infantil.

(Por Mirjam Donath)