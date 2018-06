Assembleia tunisiana aprova nova Constituição

A aprovação ocorre pouco mais de três anos depois da deposição do ditador Zine Ben Ali em meio ao levante popular que deflagrou uma série de revoluções pelo norte de África e o Oriente Médio que mais tarde ficaria conhecida como Primavera Árabe.

Os deputados constituintes tunisianos passaram os últimos dois anos trabalhando na nova Constituição do país. Trata-se de uma das constituições mais progressistas do mundo árabe. O texto aprovado hoje funda um novo Estado democrático no norte da África, assegura liberdades fundamentais, inclusive de culto, e igualdade de gênero.

"Esta Constituição, ainda que não seja perfeito, é fruto de consenso", declarou o presidente da Assembleia Constituinte, Mustapha Ben Jaafar. "Temos hoje aqui um novo encontro com a história para construir uma democracia fundada em direitos e igualdade." Fonte: Associated Press.