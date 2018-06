Assembleia venezuelana quer ouvir Podemos sobre suposto financiamento ilegal

CARACAS - A Assembleia Nacional (AN da Venezuela, controlada por opositores do presidente Nicolás Maduro, convocou dirigentes do partido espanhol Podemos para prestarem depoimento em uma comissão parlamentar no dia 6 de julho por suposto financiamento ilegal do governo bolivariano.

"Fiz a convocação, temos que esperar que eles confirmem", disse na terça-feira o presidente da Comissão Permanente de Controladoria da Assembleia Nacional, Freddy Guevara. O deputado afirmou que os dirigentes do Podemos receberam a opção de propor outra data para o depoimento "devido à distância" e "por estarem em campanha eleitoral" para a votação de domingo na Espanha.

Guevara destacou que os deputados venezuelanos não falaram com os dirigentes do Podemos diretamente e que estes "deveriam ser os mais interessados em esclarecer este assunto, (dizer) que eles não estão financiados por um governo estrangeiro".

O político venezuelano lembrou que se trata de pouco mais de € 7 milhões "que teriam sido dados" pelo governo do falecido presidente venezuelano Hugo Chávez (1999-2013) "a uma fundação que está vinculada ao Podemos e da qual eram eles diretores".

Trata-se da fundação Centro de Estudos Políticos e Sociais (CEPS), vinculada ao Podemos, enquanto o financiamento teria acontecido entre os anos de 2003 e 2011.

A Assembleia Nacional convocou, com cartas assinadas pelo próprio Guevara, o secretário-geral do Podemos, Pablo Iglesias; o secretário de Política do partido, Íñigo Errejón; além de Juan Carlos Monedero e Luis Alegre. Guevara disse que informará nos próximos dias se os dirigentes espanhóis responderam ou não à solicitação.

Na terça-feira a deputada de Podemos em Les Corts e tesoureira da Fundação CEPS, Fabiola Meco, negou que a fundação tenha recebido € 7 milhões do governo venezuelano, enquanto o governante Partido Popular (PP) pediu que se averigue os parlamentares que trabalharam nela.

Fabiola explicou que esses 7 milhões aparecem em um documento interno do governo venezuelano, mas em nenhum caso são ordens de pagamento, e defendeu que tudo o que foi recebido pela fundação está declarado, é público e passou por todos os trâmites. / EFE