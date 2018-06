Assentamentos judeus prejudicaram negociações de paz, diz Kerry

WASHINGTON- O Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, disse na terça-feira, 8, que o anúncio de 700 novos apartamentos para colonos judeus em Jerusalém Oriental precipitou o impasse nas negociações de paz da semana passada entre Israel e Palestinos.

Embora Kerry tenha dito que ambos os lados tivessem responsabilidade por ações "prejudiciais", ele destacou que a publicação de anúncios de unidades habitacionais veio quatro dias depois do fim do prazo para Israel libertar prisioneiros palestinos e e complicaram as deliberações sobre se as conversações se estenderiam .

"Puf, foi o momento", disse Kerry em depoimento ao Comitê de Relações Exteriores do Senado americano.

Mesmo assim, Kerry disse que os israelenses e palestinos ainda estavam falando, com os Estados Unidos agindo como mediador, e que se os dois lados pudessem superar a disputa sobre a soltura do prisioneiro, eles poderiam retornar a negociações substantivas para um acordo de paz.

"Depende deles", disse Kerry. "Eles têm que chegar à conclusão de que vale à pena." / NYT