Assessor comprometeu Romney O pré-candidato republicano à presidência Mitt Romney também se complicou com uma gafe, cometida por um assessor, e teve de passar os últimos dias dando explicações. Questionado em conversa com a CNN sobre a radicalização do discurso de Romney, um dos estrategistas de campanha do pré-candidato republicano, Eric Fehrnsrtom, disse que a corrida eleitoral "é como o brinquedo lousa mágica": basta sacudi-la e o que estava escrito desaparece "e se começa do zero". "Acredito que para a campanha (presidencial) do outono, apertaremos o botão 'reiniciar'", disse na semana passada Fehrnstrom. Nos dias seguintes, o ultraconservador católico Rick Santorum e o ex-deputado Newt Gingrich levaram lousas mágicas a comícios.