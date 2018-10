Assessor de segurança dos EUA visitará a Rússia no final do mês

WASHINGTON - O assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, viajará a partir de 20 de outubro para a Rússia, Azerbaijão, Armênia e Geórgia, países nos quais se reunirá com os respectivos representantes.

"No dia 20 de outubro viajarei para Rússia, Azerbaijão, Armênia e Geórgia para me reunir com meus colegas e outros altos cargos para promover os interesses dos EUA em temas de segurança", anunciou Bolton no Twitter.

Bolton assumiu o cargo de assessor de segurança nacional dos EUA em abril e em junho esteve em Moscou, onde se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov. Durante a visita, Bolton se encarregou de organizar a cúpula que o presidente dos EUA, Donald Trump, e Putin protagonizaram em julho em Helsinque.

Nesta sexta, Lavrov afirmou à agência de notícias estatal russa RIA que Putin pode se encontrar com Trump no próximo dia 11 de novembro em Paris se ambos os líderes participarem das comemorações do fim da Primeira Guerra Mundial. Segundo o ministro, o país está aberto ao diálogo e considera horários e localizações para um possível encontro entre Putin e Trump, caso Washington tenha interesse. //EFE, REUTERS