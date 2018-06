Assessor diz que avião foi derrubado por rebeldes Anton Gerashchenko, assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, disse que o avião da Malaysia Airlines que fazia o voo MH17 de Amsterdã para Kuala Lumpur caiu perto da cidade de Torez, na região de Donetsk (leste do país). Segundo ele, o jato foi derrubado por um míssil terra-ar disparado por rebeldes separatistas pró-Rússia.