Assessor do presidente da França cai após denúncias Paris, 18/04/2014 - Aquilino Morelle, um dos principais conselheiros do presidente da França, François Hollande, renunciou nesta sexta-feira, após acusações de conflito de interesse. Segundo o website Mediapart, Morelle, que também chefia a equipe de comunicação da administração federal, trabalhou para a agência governamental que cuida indústria farmacêutica em 2007, enquanto paralelamente fazia lobby para companhias do setor.