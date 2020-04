Associação judaica dos EUA cobra desculpas de chanceler brasileiro

O Comitê Judeu Americano, uma das principais associações para defender os direitos do povo judeu, publicou uma mensagem nesta terça-feira, 28, exigindo desculpas do chanceler Ernesto Araújo após comparar as medidas de distanciamento social com os campos de concentração nazistas. A entidade considerou a analogia "profundamente ofensiva e inteiramente inapropriada".

Em texto publicado em seu blog pessoal, Metapolítica 17, Ernesto escreveu que "arbeit macht frei" (o trabalho liberta, em alemão) deveria ser o lema correto da nova era de solidariedade global e que agora se fará bom uso desta mentira.

"Os comunistas não repetirão o erro dos nazistas e desta vez farão o uso correto. Como? Talvez convencendo as pessoas de que é pelo seu próprio bem que elas estarão presas nesse campo de concentração, desprovidas de dignidade e liberdade", escreveu Ernesto. No texto, Ernesto também refuta a legitimidade de organizações internacionais auxiliarem no combate à pandemia.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem recomendado diariamente, desde o início da pandemia, que o distanciamento social é a melhor medida para combater a pandemia que já tirou a vida de mais de 210 mil pessoas ao redor do mundo e contaminou outras três milhões.

Impeachment

Na semana passada, o deputado federal Fausto Pinato (PP-SP), que preside frente parlamentar Brasil-China na Câmara, ameaçou entrar com um pedido de impeachment do chanceler por causa de críticas ao país asiático. O parlamentar encomendou a seus assessores jurídicos a elaboração de uma denúncia por crime de responsabilidade e pretende apresentá-la nos próximos dias ao Supremo Tribunal Federal e à Câmara dos Deputados. O motivo foi o mesmo texto, intitulado "Chegou o comunavírus", que despertou o descontentamento dos judeus.